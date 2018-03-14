Мэй дала российским дипломатам неделю

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй во время слушаний в британском парламенте, прямую трансляцию которых ведет РИА Новости.

По мнению Мэй, работники внешнеполитического ведомства работают на российскую разведку.

Также премьер сообщила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией, о том, что ни одно официальное лицо страны не приедет на футбольный Чемпионат мира, который пройдет в России, а приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Лондон отменяется.

Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.

По словам Мэй, Россия виновна в отравлении Скрипаля и его дочери, а также создании угрозы для жизней других британцев.

Ранее Тереза Мэй заявляла, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания «невнятно» ответила на официальный запрос о предоставлении доступа к делу отравленного шпиона. Также он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению, назвал подобные предположения «чушью» и отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном по этому делу.