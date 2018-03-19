Из Восточной Гуты вывели 79,7 тысячи человек

Из Восточной Гуты с начала гумоперации вывели 79,7 тысячи человек

"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79702 человека, большинство из которых — дети. Их жизнь находится в безопасности", — сказал Евтушенко. С начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты выведены 79,7 тысячи человек, большинство из них дети, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко Он сообщил, что "под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие двадцать первая "гуманитарная пауза". "С начала её действия через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям Аль-Вафедин вышло 525 мирных жителей. Всего с 28 февраля через этот коридор вышел 2241 человек", — добавил Евтушенко. По его сведениям, по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил , Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведен 5521 человек.