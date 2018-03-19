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Из Восточной Гуты вывели 79,7 тысячи человек
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Из Восточной Гуты с начала гумоперации вывели 79,7 тысячи человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты выведены 79,7 тысячи человек, большинство из них дети, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79702 человека, большинство из которых — дети. Их жизнь находится в безопасности", — сказал Евтушенко.
Он сообщил, что "под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие двадцать первая "гуманитарная пауза".
"С начала её действия через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям Аль-Вафедин вышло 525 мирных жителей. Всего с 28 февраля через этот коридор вышел 2241 человек", — добавил Евтушенко.
По его сведениям, по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведен 5521 человек.
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