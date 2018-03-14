Порошенко обвинил Путина в «опасной провокации»

Порошенко назвал провокацией поездку Путина в Крым

«Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь», — приводит слова Порошенко Интерфакс. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Крым является «опасной провокацией». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Он также заявил, что Киев «будет уделять большое внимание» тому, чтобы выборы на территории Крыма не были признаны миром, чтобы там не было наблюдателей, а те, кто непосредственно принимают участие в организации этих выборов, были «привлечены к ответственности, в том числе путём применения санкций».

Ранее в Кремле заявили, что Путин приедет в Крым в среду, 14 марта.

13 марта Порошенко призвал страны «Большой семёрки» не признавать выборы президента России в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.