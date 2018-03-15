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«И стыдно, и приятно»: солдат ВСУ о встрече с Порошенко
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«И стыдно, и приятно»: солдат ВСУ о встрече с Порошенко 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Стрелок почетного караула украинского президентского полка имени Богдана Хмельницкого Николай рассказал об инциденте с упавшей шапкой, которую поднял глава Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает ТСН.
14 марта во время встречи в Киеве с президентом Австрии Александром ван дер Белленом Порошенко поднял упавшую у солдата шапку и надел обратно на его голову. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что Порошенко поступил «очень по-человечески», так как «военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле».
Владелец шапки, 21-летний уроженец Кривого Рога рассказал, что не мог сам поднять головной убор.
«Исполнение ритуала, Гимн — это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь», — пояснил молодой человек. Он заверил, что шапка новая и ему по размеру, а упала она случайно: стоявший рядом с ним офицер сбил ее шашкой, шапка зацепилась и слетела.
По данным ТСН, офицер извинился «за свою ошибку». Солдат отметил, что поступок Порошенко ему очень понравился.
«Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся — не просто прошел, а помог», — отметил Николай.
По его словам, президент ничего не сказал и просто улыбнулся, а сам Николай переживал. «И стыдно, и приятное событие», — добавил он. Солдат отметил, что за конфуз никого не ругали.
 Ещё 5 источников 
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