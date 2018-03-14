Латвии предрекли «конец» в случае конфликта РФ и НАТО

Депутат Сейма предрек «конец» Латвии в случае конфликта России и НАТО

Ранее на своей странице в Facebook депутат Сейма раскритиковал власти страны за просьбы к НАТО прислать больше военных и вооружения, запугивая население тем, что "придет кто-то с востока, нападет, будет мучить и оккупировать".

"Чем больше здесь будет военной техники и людей — тем больше воронок от ракет останется". По словам Урбановича, такие запросы для Латвии очень опасны:

"Они не потребовали ввести войска, а начали активную дипломатию. Любой в Южной Корее понимает — если НАТО и Северная Корея будут воевать — да, разумеется, Киму (главе КНДР Ким Чен Ыну — ред.) будет плохо, однако также плохо будет и Южной Корее. Так как война — это трагедия, которая неизбежно несет жертвы", — отметил депутат. Политик призвал латвийские власти обратиться к опыту Южной Кореи , которая не просит Североатлантический альянс ввести войска из-за угрозы со стороны КНДР . Вместо этого Сеул ищет пути сесть за стол переговоров.

"Для нас, кто живет здесь на меже, по сути дела, на краю Евросоюза рядом с Россией — это вопрос экзистенциальный, то есть быть или не быть стране", — заявил Урбанович. Комментируя Sputnik свою позицию по поводу наращивания военного присутствия НАТО в Латвии, Урбанович заявил, что встревожен сложившейся ситуацией. Недавнее заявление президента России Владимира Путина о разработке новых видов вооружений, которые делают неэффективным приближение НАТО к границам РФ, спокойствия не добавляет.

"Неважно, кто в конфликтах победит, но нам конец, поэтому я и встревожился", — пояснил политик.