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Чавушоглу: у Москвы и Анкары есть противоречия
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Москвы и Анкары есть некоторые противоречия, заявил Чавушоглу 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Reuters
У России и Турции есть некоторые противоречия во взглядах, но это нормально, Москва и Анкара продолжают диалог, в котором заинтересованы обе стороны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"У нас тесное сотрудничество с Россией в Черноморском регионе и в других регионах. У нас есть, возможно, некоторые противоречия во взглядах, но это абсолютно нормальный процесс. Тем не менее, мы продолжаем диалог и заинтересованы в этом, и сегодняшняя встреча позволила обсудить все эти вопросы", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Министр отметил необходимость продолжать сотрудничество в противодействии терроризму и добавил, что, благодаря приложенным усилиям, в урегулировании сирийского кризиса видны позитивные изменения.
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