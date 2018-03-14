В ЕС вдвое сократилось число прошений об убежище

Число прошений об убежище в ЕС в 2017 году сократилось почти вдвое

В 2017 году в странах Европейского союза почти вдвое (на 46%) снизилось число первичных заявок на предоставление статуса беженца. Об этом пишет газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат. Отмечается, что данный показатель в 2017 году составил менее 650 тыс. прошений, в 2016 году он был равен 1,2 млн Большинство заявок были поданы на территории Германии — 198,2 тыс., на втором месте Италия (126,5 тыс.), третье — Франция (91 тыс.). Наименьшее число запросов наблюдается в Словакии — 150, Эстонии (180) и Латвии (355). Ранее в Германии заявили, что почти завершили приём беженцев в рамках миграционной программы ЕС.