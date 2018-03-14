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В ЕС вдвое сократилось число прошений об убежище
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Число прошений об убежище в ЕС в 2017 году сократилось почти вдвое 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Reuters
В 2017 году в странах Европейского союза почти вдвое (на 46%) снизилось число первичных заявок на предоставление статуса беженца. Об этом пишет газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.
Отмечается, что данный показатель в 2017 году составил менее 650 тыс. прошений, в 2016 году он был равен 1,2 млн  Большинство заявок были поданы на территории Германии — 198,2 тыс., на втором месте Италия (126,5 тыс.), третье — Франция (91 тыс.).
Наименьшее число запросов наблюдается в Словакии — 150, Эстонии (180) и Латвии (355).
Ранее в Германии заявили, что почти завершили приём беженцев в рамках миграционной программы ЕС.
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