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Во Франкфурте на помойке нашли 8 млн фальшивых евро
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Во Франкфурте мужчина нашел на помойке восемь миллионов фальшивых евро 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Reuters
Сотрудник франкфуртской пекарни обнаружил в мусорном контейнере восемь миллионов евро и отнес их в полицию, где выяснилось, что деньги фальшивые, сообщили правоохранители в пресс-релизе.
Как говорится в документе, 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины.
"Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес", — заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.
Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.
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