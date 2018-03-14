Обзор зарубежных СМИ: Украина сорвала «наступление» РФ

Новая глава ЦРУ пытала людей

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что новая глава Центрального разведывательного управления Джина Хаспел причастна к пыткам людей. На своей странице в соцсети Twitter Сноуден написал, что Хаспел играла ключевую роль в «программе пыток» и ее сокрытии.

«Невероятно», — прокомментировал он.

Украина сорвала "наступление" РФ

Россия намеревалась начать масштабное наступление на Украину в марте 2014 года, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью», который показал канал «1+1». По словам Турчинова, который в то время исполнял обязанности президента Украины, об этом ему несколько раз докладывала разведка.

Политик уверен, что «планы» были сорваны из-за возникновения на Украине добровольческого движения, на что никто якобы не рассчитывал.

"Зачем оставлять улики?"

Международные эксперты сомневаются, что Россия могла покушаться на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщает французская газета Le Monde . Так, токсиколог из Университета Лидса Аластер Хей отметил, что спецслужбы и правительства способны точно выяснить, кто именно произвел конкретное вещество. Поэтому он задается вопросом, зачем России было использовать «Новичка», который, как известно, «тесно связан» с нею, то есть был создан в 1970-х годах в СССР.

«Ошибка США на Украине»

Поставка летального оружия Украине является ошибкой США, сообщает Defense News. По словам автора статьи, американское оружие на вооружении украинской армии не сможет поспособствовать урегулированию конфликта на востоке страны, а лишь усугубит его. Также, полагает он, из-за своего решения Соединенные Штаты могут «увязнуть» в конфронтации с Россией в «от силы второстепенном» для себя регионе.

Украинские солдаты тонут в грязи

Украинский военный полигон Широкий Лан продолжает утопать в грязи, сообщает местный канал «1+1». Еще в 2016 году военнослужащие ВСУ жаловались на «нечеловеческие условия» на полигоне и получили в ответ обещание о будущем выделении денег на строительство новых казарм. Средства, 370 миллионов гривен, были выделены, строительство началось, однако ничего до сих пор не изменилось. Ответственные за стройку чиновники объясняют происходящее «внезапным» таянием снега, в результате чего земля «поглощает» привезенный щебень, а также тем, что из выделенных миллионов получили в распоряжение лишь 10%.