Германия выразила солидарность с Лондоном по делу Скрипаля

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Глава МИД ФРГ высказался об обвинениях в адрес России по «делу Скрипаля» 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Reuters
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что виновные в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании должны быть привлечены к ответственности, сообщает Reuters.
"Понятно, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Если будет подтверждено, что Россия стояла за этим, это будет очень серьезный инцидент", — сказал Габриэль.
Он также созвонился с премьером-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы выразить солидарность с британским правительством.
Ранее в полиции рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери.
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