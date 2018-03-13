Тиллерсон доверяет Лондону по «делу Скрипаля»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил главу МИД Британии Бориса Джонсона в том, что Соединенные Штаты доверяют выводам британских властей относительно "высокой вероятности" причастности РФ к отравлению работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил посол США в Лондоне Вуди Джонсон в Twitter.
В понедельник днем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
"Госсекретарь Тиллерсон позвонил министру иностранных дел Борису Джонсону, чтобы обсудить нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Мы полностью доверяем расследованию Великобритании и ее оценке, что Россия с высокой долей вероятности ответственна. Мы солидарны с Великобританией и будем тесно координировать наши ответы", — написал посол.
Ранее источник, близкий к правительству, сообщил РИА Новости, что Мэй в ближайшие дни будет пытаться заручиться максимальной поддержкой со стороны международных партнеров в вопросе принятия жестких мер в отношении России. Накануне премьер обсудила ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также высказался в поддержку британских властей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.