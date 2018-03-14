В ДНР подтвердили поставку оружия украинским силовикам

Вице-премьер правительства Донецкой народной республики Александр Тимофеев заявил, что украинская сторона действительно закупала у ополченцев оружие для расправы с боевиками националистических группировок. Об этом он заявил в интервью российскому проекту WarGonzo.

"Этот офицер известен в ДНР. Он здесь появился на рубеже 2015 года. Первый раз — по вопросам обмена пленных с Рубаном. Потом неоднократно заезжал без Рубана. Деятельность его была непонятной. Вербовкой занимался, но все попытки пресечены. Но потом обратился с прямым предложением о поставке вооружения Донецкой народной республики на территорию Украины", — заявил Тимофеев. Так, Тимофеев подтвердил, что ему известен офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Павел Балов с позывным "Кедр", который фигурирует в скандальном "деле Рубана" громком расследовании проводимом Службой безопасности Украины (СБУ).

"Пояснил, что у них на территории есть батальоны, которые не подчиняются никому, и есть войска. Нужно дать возможность войскам зачистить эти нацбатальоны, устраивая провокации. Мы поверили", — отметил Тимофеев. Он пояснил, что после продажи первой партии — противотанковых мин — в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) были произведены подрывы бронетехники и грузовиков с пехотой. "Мы поняли, что он действительно не врет", — сказал вице-премьер ДНР. По его словам, в ДНР удивились такому предложению, однако Балов убедил его в том, что СБУ нуждается в оружии, которое "не имеет следов" для расправы с неуправляемыми нацистскими подразделениями в "зоне АТО".

Напомним, 9 марта в Донецкой области был арестован Владимир Рубан — волонтер, общественный деятель, посредник при обмене пленными и, в свое время, завсегдатай украинских ток-шоу. Человека, имеющего неоднозначную репутацию по обе линии фронта на Донбассе, арестовали якобы при попытке провезти из Донецкой народной республики целый арсенал оружия. Оно, как утверждает глава СБУ Василий Грицак, должно было использоваться при совершении масштабных терактов в Киеве, при насильственном захвате власти и покушении на президента. Сам Рубан заявил, что стал жертвой провокации СБУ, и на этом продолжает настаивать.

Вердикт независимых украинских СМИ, экспертов и даже представителей ВСУ после изучения доказательств подготовки терактов и переворота, представленных СБУ, был однозначен: под сурдинку рассуждений об угрозе терроризма СБУ и ГУР делят контрабандный рынок в "зоне АТО" и занимаются хищением оружия, для целей ведомых только им. Однако останавливать пропагандистский маховик после этой неказистой провокации было поздно: Порошенко заявил, что верит в реальность заговора, и СБУ бросилось искать заговорщиков по всей Украине. В понедельник в 25 регионах прошли обыски у журналистов и общественных деятелей, подозреваемых в "сепаратизме", и уже третий день в режиме нон-стоп спецслужба сообщает о раскрытии "террористических ячеек" во всех областях. Однако, судя по реакции даже лояльных Порошенко СМИ, нагнетание "российской угрозы" уже не вызывает в обществе былого содрогания. Вероятно потому, что мотивы Порошенко и Грицака очевидны: зачистка политического поля перед неизбежными президентскими выборами, выиграть которые Порошенко вознамерился несмотря ни на что. Именно поэтому в списке подозреваемых в заговоре уже оказались Надежда Савченко, от которой рукой подать до Юлии Тимошенко — единственного политика, который, судя по опросам, гарантированно побеждает Порошенко в обоих турах президентских выборов.