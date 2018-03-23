Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала вопрос журналистов о том, есть ли у Лондона доказательства причастности России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Угрозы со стороны России не знают границ», — заявила премьер Британии по прибытии на саммит ЕС, однако в ответ на вопрос представителя ТАСС лишь поморщилась.
Ранее премьер Люксембурга Ксавье Беттель после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что члены Евросоюза ожидают предоставления Британией доказательств по обвинению против России в деле Скрипаля.
До этого посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы в причастности к инциденту с отравлением Скрипаля ничтожны без соблюдения всех процедур, предусмотренных Конвенцией по запрещению химического оружия.
Отношения Лондона и Москвы на этом фоне резко ухудшились. Британия обвинила Россию в применении химоружия на территории Великобритании, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.