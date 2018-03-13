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Скрипаля могла отравить Украина
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Скрипаля могла отравить Украина 

Рамблер 45 минут назад
Бывший руководитель ФСБ и действующий депутат Госдумы Николай Ковалев не исключил причастность Украины к отравлению шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом он заявил РИА Новости.
>> Скрипаль был не первой жертвой «Новичка»
По словам экс-главы Федеральной службы безопасности России, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым мог быть отравлен Скрипаль, хранилось на территориях республик бывшего Советского Союза.
«Тут, извините, не исключен и украинский след», — считает он.
Кроме того, Ковалев назвал Украину, а также США и Великобританию «выгодоприобретателями» от покушения на бывшего полковника ГРУ, а Россию — стороной, понесшей «абсолютный вред». Однако он «ощущает», что Скрипаль был отравлен спецслужбами Англии, а предполагаемую причастность России к этому считает «сумасшествием».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». По ее словам, «Новичок» был разработан в России, в связи с чем в МИД Великобритании был вызван российский посол, от которого потребовали объяснить, является ли отравление бывшего полковника ГРУ «непосредственными действиями» России против Соединенного Королевства или ее неспособностью обеспечить контроль над «Новичком», который оказался у третьих лиц.
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