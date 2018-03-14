Турция отреагировала на увольнение Тиллерсона

СМИ: Турция надеется на более здоровые отношения с США после увольнения Тиллерсона

"Для нас излишне проводить оценки решений президента США, а отношения между нашими странами не завязаны на конкретные личности. Не секрет, что в последнее время у нас есть определенные проблемы с США, которые взяли под защиту террористические организации (признанные Анкарой террористическими курдские группировки в Сирии — прим. ТАСС)", — сказал он. Йылдырым отметил, что "назначения чиновников является внутренним делом США". Турция считает излишним анализировать перестановки в руководстве США , поскольку отношения между странами не завязаны на конкретные личности. Об этом в среду заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым , чье заявление передал в прямом эфире телеканал NTV.

Несмотря на слова об отсутствии связи отношений Анкары и Вашингтона с конкретными государственными деятелями, турецкий премьер, однако, выразил "надежду, что после перестановок смогут быть выстроены более здоровые отношения с США".