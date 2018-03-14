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Турция отреагировала на увольнение Тиллерсона
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СМИ: Турция надеется на более здоровые отношения с США после увольнения Тиллерсона 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Турция считает излишним анализировать перестановки в руководстве США, поскольку отношения между странами не завязаны на конкретные личности. Об этом в среду заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, чье заявление передал в прямом эфире телеканал NTV.
"Для нас излишне проводить оценки решений президента США, а отношения между нашими странами не завязаны на конкретные личности. Не секрет, что в последнее время у нас есть определенные проблемы с США, которые взяли под защиту террористические организации (признанные Анкарой террористическими курдские группировки в Сирии — прим. ТАСС)", — сказал он. Йылдырым отметил, что "назначения чиновников является внутренним делом США".
Несмотря на слова об отсутствии связи отношений Анкары и Вашингтона с конкретными государственными деятелями, турецкий премьер, однако, выразил "надежду, что после перестановок смогут быть выстроены более здоровые отношения с США".
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео — директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.
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