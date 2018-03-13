В Турции призвали укреплять сотрудничество с РФ против ИГ

Чавушоглу призвал укреплять сотрудничество с Россией по противодействию ИГ*

"Мы должны укреплять наше сотрудничество со всеми странами, прежде всего с РФ, в борьбе с этими силами, чтобы отслеживать по линии спецслужб, куда направляются или возвращаются боевики (ИГ*)", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России