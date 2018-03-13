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В Турции призвали укреплять сотрудничество с РФ против ИГ
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Чавушоглу призвал укреплять сотрудничество с Россией по противодействию ИГ* 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Турция и РФ должны укреплять сотрудничество по противодействию распространению "Исламского государства"*, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Куда бы вы ни посмотрели сегодня в мире, почти изо всех государств в Сирию приезжают террористы, они приезжают туда из Европы, России, других стран, чтобы убивать", — сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.
"Мы должны укреплять наше сотрудничество со всеми странами, прежде всего с РФ, в борьбе с этими силами, чтобы отслеживать по линии спецслужб, куда направляются или возвращаются боевики (ИГ*)", — добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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