Киев готовит обвинение для Савченко

Бывшей летчице, депутату Верховной Рады Надежде Савченко планируют предъявить обвинение в подготовке военного переворота по «делу Рубана». Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в силовых структурах, знакомые с обстоятельствами дела.

Ранее украинские правоохранители сообщили о задержании главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана на линии соприкосновения в Донбассе с большим количеством оружия. Власти страны вменяют ему подготовку терактов. Суд арестовал Рубана на два месяца без права внесения залога. Сам Рубан все обвинения отрицает. Заседание суда посетила Савченко, которая хотела взять его на поруки.

Как заявили собеседники Strana.ua, по версии следствия, еще полгода назад Савченко начала обсуждать с высокопоставленными офицерами ГУР Минобороны «возможное изменение ситуации в стране». Сотрудники спецназа ГУР якобы спросили у Савченко, может ли она привезти оружие из ДНР, а та заявила, что этим может заняться Рубан. Он, в свою очередь, якобы согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с руководством ДНР.

Первую партию оружия из ДНР, по данным собеседников Strana.ua, вывезли еще в ноябре. Вторая операция была намечена на март. Источник издания отметил, что «в общих чертах подобная версия будет вскоре озвучена следствием». Чиновники, по его словам, будут утверждать, что именно Савченко убеждала военных принять участие в перевороте.