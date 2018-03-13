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За Чичваркиным следили лузгающие семечки шпионы
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Чичваркин рассказал о слежке за ним в Лондоне 

Ведомости 43 минуты назад
Фото: Instagram
Экс-совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 году и позже обвиненный в похищении и шантаже, рассказал о слежке за ним вскоре после переезда. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на предпринимателя. По словам бизнесмена, за ним часами наблюдала группа из двух или трех человек, которые стояли в 100 метрах от входной двери его дома.
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По словам собеседника издания, наблюдая за бизнесменом, мужчины ели семечки подсолнечника, демонстрируя привычку, «распространенную в российской деревне».
«Штирлиц прибыл», — вспоминает бизнесмен, имея в виду советского спецагента, героя сериала 1973 года «Семнадцать мгновений весны».
Тем не менее, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствовал себя намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова. Предприниматель отметил, что в Великобритании представители российских спецслужб более скованы в своих действиях.
«В Москве они могут использовать оружие», — говорит он.
В Великобритании сооснователя «Евросети», напротив, впечатлила работа полиции и «верховенство закона».
В 2008 году основатели «Евросети» Чичваркин и Тимур Артемьев продали компанию миллиардеру Александру Мамуту, после чего покинули Россию. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга). Сейчас Чичваркин владеет винным магазином в Лондоне Hedonism Wines, который в 2017 г. впервые с момента своего открытия вышел на прибыль.
Уголовное дело в отношении Чичваркина было закрыто еще в 2011 г., однако бизнесмен не пока планирует возвращаться в Москву, предпочитая оставаться в Лондоне до тех пор, «когда будет настоящая, защищенная законом и независимым судом частная собственность в России», писали ранее «Ведомости».
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