Ещё
Американские учителя взялись за оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Американские учителя взялись за оружие 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
16 американских учителей провели субботнюю тренировку в штате Техас, в ходе которой учились обращаться с оружием. Об этом сообщает американский портал ABCNews, публикуя кадры тренировки в одной из своих социальных сетей.
Подобные меры были приняты для того, чтобы обучить преподавателей справляться с оружием, на случай появления в учебном заведении вооруженного нападавшего.
Видеозапись с кадрами тренировки быстро набирает просмотры и комментарии. Пользователи шокированы подобным обучением и делятся своим мнением в соцсети.
На видео поясняется, что преподаватели не проходят курсы для поступления в полицейскую академию и не являются будущими блюстителями порядка, а просто учатся обороняться и защищаться от возможных стрелков.
Как говорит одна из участниц тренировки, в школах стараются делать все возможное для обеспечения безопасности, но никто никогда не знает о том, что может произойти.
Ранее сообщалось, что администрация Белого дома представила ряд предложений, связанных с обеспечением безопасности в американских школах.
360tv.ru: последние новости
Экс‐владелец «Евросети»: Британцы любят русских, но не любят Россию Российских дипломатов выдворят из Великобритании Захарова ответила на заявление главы Минобороны Британии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям137
В ООН сорвали выступление России91
Атомные подлодки РФ дошли до США88
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле278
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение