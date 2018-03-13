Американские учителя взялись за оружие

16 американских учителей провели субботнюю тренировку в штате Техас, в ходе которой учились обращаться с оружием. Об этом сообщает американский портал ABCNews, публикуя кадры тренировки в одной из своих социальных сетей.

Подобные меры были приняты для того, чтобы обучить преподавателей справляться с оружием, на случай появления в учебном заведении вооруженного нападавшего.

Видеозапись с кадрами тренировки быстро набирает просмотры и комментарии. Пользователи шокированы подобным обучением и делятся своим мнением в соцсети.

На видео поясняется, что преподаватели не проходят курсы для поступления в полицейскую академию и не являются будущими блюстителями порядка, а просто учатся обороняться и защищаться от возможных стрелков.

Как говорит одна из участниц тренировки, в школах стараются делать все возможное для обеспечения безопасности, но никто никогда не знает о том, что может произойти.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома представила ряд предложений, связанных с обеспечением безопасности в американских школах.