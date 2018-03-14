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Модель с метровыми ногами покорила соцсети
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Шведская модель с метровыми ногами покорила соцсети 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © Depositphotos / paiken
Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. Об этом сообщает телеканал "360".
При росте в 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. У страницы модели в Instagram, где она любит похвастать своей фигурой, более 143 тысяч поклонников.

Публикация от @iostergren

Сама девушка признается, что в детстве выглядела как гадкий утенок и стеснялась своей худобы и ног. В 2013 году она решила заняться бодибилдингом и фитнесом, чтобы побороть депрессию, и результат не заставил себя долго ждать.

Публикация от @iostergren

В соцсети девушка встретила своего мужа, шведского бодибилдера Торбьорна Остергрена. Ия умудряется сохранять прекрасную фигуру, несмотря на то, что родила двух дочерей.

Публикация от @iostergren

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