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Дутерте предложил бросить экспертов ООН к крокодилам
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В ООН сорвали выступление России

Дутерте предложил бросить экспертов ООН к крокодилам 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: AP Photo / Aaron Favila
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в городе Замбоанга призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН и "бросить их к крокодилам". Об этом сообщает телеканал RT.
Таким образом Дутерте ответил на предложение Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейна пройти филиппинскому президенту психиатрическую экспертизу.
Назвав аль Хуссейна "глупым сукиным сыном", Дутерте призвал не сотрудничать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы касательно прав человека. "Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", — сказал филиппинский лидер.
Ранее Зейд Раад аль Хуссейн предложил Дутерте пройти психиатрическую экспертизу в связи с тем, что в феврале на Филиппинах одна из спецдокладчиков ООН попала в список из 600 человек, обвиняемых в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин.
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