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Джонсон гордится высылаемыми из РФ дипломатами
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Глава МИД Британии заявил, что гордится высылаемыми из России дипломатами 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон гордится британскими дипломатами, работающими в России, и намерен обеспечить поддержку тем из них, кто в ближайшую неделю вернется на родину. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня утром я поговорил с нашим послом в Москве и с сотрудниками. Они делают замечательную работу в сложных условиях и мы должны гордиться их неустанным стремлением служить интересам Великобритании за рубежом", — написал он.
Также Джонсон указал, что сейчас приоритетом для него является поддержка тех сотрудников, которые возвращаются из России в Великобританию.
Ранее премьер Британии Тереза Мэй на фоне скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
МИД России в ответ объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Кроме того, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Деятельность Британского совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.
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