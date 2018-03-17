Джонсон гордится высылаемыми из РФ дипломатами

Глава МИД Британии заявил, что гордится высылаемыми из России дипломатами

"Сегодня утром я поговорил с нашим послом в Москве и с сотрудниками. Они делают замечательную работу в сложных условиях и мы должны гордиться их неустанным стремлением служить интересам Великобритании за рубежом", — написал он. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон гордится британскими дипломатами, работающими в России , и намерен обеспечить поддержку тем из них, кто в ближайшую неделю вернется на родину. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

Также Джонсон указал, что сейчас приоритетом для него является поддержка тех сотрудников, которые возвращаются из России в Великобританию.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй на фоне скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.