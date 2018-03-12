В Британии удивились, что Скрипаль остался жив

Великобритании рассказали, что никогда не сталкивались с веществом, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на эксперта по оружию Хэмиша Бреттон-Гордона.

По его словам, британское правительство "совершенно ошеломлено" инцидентом с отравлением. Он также удивился, что Скрипаль и его дочь остались живы.