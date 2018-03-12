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В Британии удивились, что Скрипаль остался жив
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В Британии удивились, что Скрипаль остался жив 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
В Великобритании рассказали, что никогда не сталкивались с веществом, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на эксперта по оружию Хэмиша Бреттон-Гордона.
По его словам, британское правительство "совершенно ошеломлено" инцидентом с отравлением. Он также удивился, что Скрипаль и его дочь остались живы.
Ранее сообщалось, что за несколько недель до инцидента со Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.
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