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СБУ вызвала Савченко на допрос
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СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Рады Надежду Савченко по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.
«СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов», — цитирует Луценко телеканал «112 Украина».
Ранее в МВД Украины заявили, что спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев.
9 марта суд арестовал Рубана на два месяца. Его подозревают в подготовке покушения на украинского лидера Петра Порошенко и теракта в правительственном квартале Киева, а также убийств депутатов.
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