Стало известно о близкой подруге Скрипаля

СМИ узнали о близкой подруге Скрипаля

Британская газета Telegraph обнаружила, что у отравленного в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением. Об этом газете сообщили источники в окружении пары.

"Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил газете друг пары. Сообщается, что проживающая в Солсбери женщина также приехала в Британию из России . Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.

Другой знакомый пары сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением. "Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — сказал собеседник издания.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.