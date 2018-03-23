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Стало известно о близкой подруге Скрипаля
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СМИ узнали о близкой подруге Скрипаля 

РИА Новости 23 марта 2018
Фото: © REUTERS / Peter Nicholls
Британская газета Telegraph обнаружила, что у отравленного в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением. Об этом газете сообщили источники в окружении пары.
Сообщается, что проживающая в Солсбери женщина также приехала в Британию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.
"Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил газете друг пары.
Другой знакомый пары сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением. "Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — сказал собеседник издания.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.
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