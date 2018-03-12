Порошенко попросил оружие у Евросоюза 

«Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также для того, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей, я обратился к госпоже Могерини с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС», — добавил украинский лидер, напомнив, что первая миссия посещала Донбасс в сентябре 2015 года.

«Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе и украинских политических заключенных на территории России», — заключил Порошенко.

По его мнению, «спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта».