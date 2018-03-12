Ещё
Жители Солсбери напуганы отравлением Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Жители Солсбери напуганы отравлением Скрипаля 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Reuters
Врачи посоветовали жителям британского города Солсбери постирать одежду, а также протереть влажными салфетками телефоны, сумки и украшения после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Издание отмечает, что вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, «потенциально угрожает» здоровью сотен горожан.
На шести объектах Солсбери продолжают работу сотрудники службы химической защиты.
При этом госсоветник по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис заявила, что риск для населения оценивается как низкий.
BFM уточняет, что продезинфицировать одежду и другие вещи рекомендовано всем, кто 4 марта был в ресторане Zizzi, который посетили Скрипаль и его дочь, а также тем, кто побывал в том же пабе, что и они. Речь идет примерно о 500 местных жителях и сотрудниках заведений.
Молли Кук, владелица парикмахерской в Солсбери, рассказала BBC News, что большинство ее клиентов отменили визиты.
«Они напуганы», — заявила она.
По словам женщины, страх вызван недостатком информации о том, каким именно веществом был отравлен Скрипаль. Она добавила, что люди боятся «заразиться».
Доктор химических наук, академик РАЕН Вадим Мальцев предположил в комментарии BFM, что никто из посетителей ресторана не пострадал, так как Скрипаль и его дочь были отравлены «малолетучим» веществом, которое не дошло до других людей.
«Пока испарялась эта штука, они надышались. Полицейский, когда возился, он их касался, а это вещество, видимо, проникает через кожу», — пояснил Мальцев.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям141
В ООН сорвали выступление России96
Атомные подлодки РФ дошли до США88
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле278
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение