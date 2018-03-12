Жители Солсбери напуганы отравлением Скрипаля

Врачи посоветовали жителям британского города Солсбери постирать одежду, а также протереть влажными салфетками телефоны, сумки и украшения после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля . Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Издание отмечает, что вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, «потенциально угрожает» здоровью сотен горожан.

На шести объектах Солсбери продолжают работу сотрудники службы химической защиты.

При этом госсоветник по вопросам английского здравоохранения Салли Дэвис заявила, что риск для населения оценивается как низкий.

BFM уточняет, что продезинфицировать одежду и другие вещи рекомендовано всем, кто 4 марта был в ресторане Zizzi, который посетили Скрипаль и его дочь, а также тем, кто побывал в том же пабе, что и они. Речь идет примерно о 500 местных жителях и сотрудниках заведений.

«Они напуганы», — заявила она. Молли Кук, владелица парикмахерской в Солсбери, рассказала BBC News , что большинство ее клиентов отменили визиты.

По словам женщины, страх вызван недостатком информации о том, каким именно веществом был отравлен Скрипаль. Она добавила, что люди боятся «заразиться».