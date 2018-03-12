Рада подписала соглашение о непризнании выборов в Крыму

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление, в котором международное сообщество просят не признавать результаты выборов в России из-за голосования в Крыму. Об этом сообщает Укринформ.
«Только что подписал постановление, которое было подготовлено депутатами и профильным комитетом об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины, Крыма и городе Севастополе», — сказал Парубий.
Он также заявил, что парламент Украины призывает международное сообщество бойкотировать и не признавать президентские выборы в России.
Ранее глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что призыв Верховной рады Украины не признавать выборы президента России является фейком, придуманным для того, чтобы продемонстрировать украинскому народу, что власти страны предпринимают попытки для возвращения Крыма.