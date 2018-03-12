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СБУ начала масштабные обыски у «пособников России»
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СБУ обыскивает людей, «способствующих проведению антиукраинских акций» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Служба безпеки України
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят более 25 обысков по всей стране у людей, которые якобы "способствуют РФ в проведении антиукраинских акций", сообщила в понедельник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
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"Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.
По ее информации, во время обысков изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "другие доказательства". Также Гитлянская сообщила, что среди людей у которых проводят обыски, есть те, кто "имеют отношения к журналистскому цеху".
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.
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