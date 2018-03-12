СБУ начала масштабные обыски у «пособников России»

СБУ обыскивает людей, «способствующих проведению антиукраинских акций»

>> Киев планирует зачистку Донбасса "Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее информации, во время обысков изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "другие доказательства". Также Гитлянская сообщила, что среди людей у которых проводят обыски, есть те, кто "имеют отношения к журналистскому цеху".

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.