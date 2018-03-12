Британия обойдется без «слова на букву „м“

Без «слова на букву „м“: в Британии ко Дню матери выпустили гендерно нейтральные открытки

В британских супермаркетах появились «гендерно нейтральные» открытки ко Дню матери, сообщает The Times . В этих открытках отсутствует «слово на букву „м“. Как поясняет издание, магазины пошли на этот шаг, чтобы сделать данный праздник более „гендерно инклюзивным“.

В британской сети супермаркетов Waitrose теперь продаются гендерно нейтральные открытки ко Дню матери, сообщает The Times. Появились они на фоне того, как розничные магазины решили сокращать использование „слова на букву „м“, чтобы сделать нынешнее празднование более „гендерно инклюзивным“.

Торговая сеть продаёт открытки, в которых слово „mother“ (мама) не используется, а вместо него употребляется слово „you“ — „Happy You Day“ (Поздравляю с твоим днём).

В компании пояснили, что этот шаг нацелен на то, чтобы расширить перечень людей, кому могут быть подарены эти открытки: это могут быть бабушки или трансгендерные мамы. Традиционные открытки всё ещё продаются.

К компании Waitrose присоединились другие розничные сети, в том числе Scribbler, которая ко Дню матери предлагает, например, открытки для однополых пар: с надписями „Две мамы лучше, чем одна“ и „Папа, спасибо за то, чтобы ты самая замечательная мама“.

Эти изменения, как отмечает The Times, произошли после того, как ряд активистов-трансгендеров выступили за переименование Дня матери. Среди прочего, были предложены такие варианты, как День законного представителя и День опекуна.