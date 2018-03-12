Ещё
Британия обойдется без «слова на букву „м“
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Без «слова на букву „м“: в Британии ко Дню матери выпустили гендерно нейтральные открытки 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Wikimedia
В британских супермаркетах появились «гендерно нейтральные» открытки ко Дню матери, сообщает The Times. В этих открытках отсутствует «слово на букву „м“. Как поясняет издание, магазины пошли на этот шаг, чтобы сделать данный праздник более „гендерно инклюзивным“.
В британской сети супермаркетов Waitrose теперь продаются гендерно нейтральные открытки ко Дню матери, сообщает The Times. Появились они на фоне того, как розничные магазины решили сокращать использование „слова на букву „м“, чтобы сделать нынешнее празднование более „гендерно инклюзивным“.
Торговая сеть продаёт открытки, в которых слово „mother“ (мама) не используется, а вместо него употребляется слово „you“ — „Happy You Day“ (Поздравляю с твоим днём).
В компании пояснили, что этот шаг нацелен на то, чтобы расширить перечень людей, кому могут быть подарены эти открытки: это могут быть бабушки или трансгендерные мамы. Традиционные открытки всё ещё продаются.
К компании Waitrose присоединились другие розничные сети, в том числе Scribbler, которая ко Дню матери предлагает, например, открытки для однополых пар: с надписями „Две мамы лучше, чем одна“ и „Папа, спасибо за то, чтобы ты самая замечательная мама“.
Эти изменения, как отмечает The Times, произошли после того, как ряд активистов-трансгендеров выступили за переименование Дня матери. Среди прочего, были предложены такие варианты, как День законного представителя и День опекуна.
RT на русском: последние новости
Порошенко поддержал слова министра обороны Британии в отношении России Почему киевляне массово покидают город Польша и Германия выступили за оживление «веймарского треугольника»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля332
Джонсон отказался пожимать руку послу России253
Порошенко предложили заткнуться в ответ70
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение