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Нетаньяху назвал три главные угрозы Израилю
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Нетаньяху назвал три главные угрозы Израилю 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о трёх главных угрозах стране. Об этом сообщает Fox News.
«Иран, Иран, Иран», — ответил он на вопрос ведущего о том, какие три главные угрозы представляют опасность для Израиля.
Он также добавил, что Иран в настоящее время занимается созданием «агрессивной империи».
Ранее Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Иран является крупнейшим вызовом для обеих стран на Ближнем Востоке.
В феврале он заявил, что Израиль не даст Ирану укрепиться в Сирии.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал НСН ситуацию в регионе.
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