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Кошмар Фукусимы
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Кошмар Фукусимы 

Рамблер 3 часа назад
12 марта 2011 года на пострадавшей от землетрясения японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз. Зона отчуждения Фукусимы — в нашей фотогалерее.
1/30  Пять дней британский фотограф Ребекка Батори вместе с польским фотографом Аркадиусом Поднесинским исследовали самую опасную, красную зону радиационного поля Фукусимы
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2/30  Всё осталось на своих местах 6 лет спустя
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3/30  "Во время пребывания в опасной радиационной зоне мы должны были быть очень бдительными, поскольку нам не разрешали находиться в зданиях. Иногда мы находили супермаркет, дом или игровое казино. Я была поражена каждый раз, когда заходила внутрь, зная, что все эти объекты были нетронутыми после катастрофы", - рассказала фотограф
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4/30 
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5/30  В Красной зоне время застыло
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6/30  В черных мешках — радиационный грунт. Его снимают, укладывают в мешки, а куда их увозят — неизвестно
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7/30  А это больница. Кто-то покинул это место, забыв костыли
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8/30  Кто-то оставил сапоги у входа в палату
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10/30  Здесь, видимо, была швейная мастерская
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14/30  Здесь есть 3 зоны отчуждения — запрещённых для свободного доступа территорий
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15/30  Первая — Зелёная, в которую можно отправиться днём и, с разрешения, можно остаться на ночь, если это необходимо
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16/30  Оранжевая предназначена только для дневных посещений; на закате этот район зачищает полиция. А ещё есть Красная, куда не пускают никого. Тут и побывала фотограф
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17/30  Это вид на Красную зону отчуждения с высоты. Отсюда она выглядит не так мрачно
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Авария на АЭС "Фукусима-1" является крупнейшей радиационной аварией максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. Она произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.
Спустя шесть лет после аварии на"Фукусиме-1", британский фотограф Ребекка Батори получила разрешение на съемку самой опасной красной зоны отчуждения на Фукусиме.
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