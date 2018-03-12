Кошмар Фукусимы 

Авария на АЭС "Фукусима-1" является крупнейшей радиационной аварией максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. Она произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.
Спустя шесть лет после аварии на"Фукусиме-1", британский фотограф Ребекка Батори получила разрешение на съемку самой опасной красной зоны отчуждения на Фукусиме.
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