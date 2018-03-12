Кошмар Фукусимы 

3/30 "Во время пребывания в опасной радиационной зоне мы должны были быть очень бдительными, поскольку нам не разрешали находиться в зданиях. Иногда мы находили супермаркет, дом или игровое казино. Я была поражена каждый раз, когда заходила внутрь, зная, что все эти объекты были нетронутыми после катастрофы", - рассказала фотограф

Фото: Rebecca Bathory