Вице-премьер Японии отказался уйти в отставку из-за скандальной земельной сделки

"Я даже не думаю об отставке", — заявил Асо в ходе пресс-конференции, которая передавалась по телеканалам в прямом эфире. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо отказался в понедельник уйти в отставку в связи со скандалом вокруг фальсификации в его ведомстве документов о продаже по сильно заниженной цене участка государственной земли частной компании, имеющей отношение к премьер-министру Синдзо Абэ и его жене Акиэ Абэ

Вице-премьер принес извинения за случившееся, но утверждал, что подделки были произведены по личной инициативе ушедшего в пятницу в отставку главы налогового ведомства Нобухисы Сагавы. Во время подделки документов он был директором одного из департаментов Министерства финансов . и, как оказалось, был вовлечен в переговоры о сомнительной сделке с земельным участком. Сагава это отрицал в ходе показаний в парламенте, и ушел в отставку после того, как оппозиция уличила его во лжи.

Ранее министерство финансов под давлением оппозиции призналось, что фальсификации подверглись 14 документов о сделке с участком. Из них, в частности, убрали имена Акиэ Абэ и некоторых других высокопоставленных политиков. Были вычеркнуты также упоминания об "исключительном характере" этой продажи.

Министерство финансов, оформлявшее эту сделку, в течение долгого времени пыталось отрицать факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела, в частности газета Asahi. Оппозиция в течение длительного времени бойкотировала дебаты в парламенте, требуя признания факта фальсификации. Она также ставит вопрос об отставке вице-премьера, министра финансов Таро Асо и о личной ответственности главы правительства Синдзо Абэ.