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В Латвии рассказали о провокациях перед выборами
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Латвийский политик рассказал, почему премьер поддается на провокации 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, которые вносятся, в Сейм из-за близости выборов. Такое заявление сделал председатель оппозиционной фракции "Согласие" латвийского парламента Янис Урбанович, сообщает Sputnik Латвия.
К провокационным предложениям Урбанович отнес инициативу о переходе образования в средней школе на латышский язык, предложение разрешить предвыборную агитацию в Латвии только на государственном языке и признание дня памяти латышских легионеров официальным праздником.
Урбанович отметил, что эти идеи, продвигаемые Национальным объединением "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ, направлены против конкретной части общества и поддерживаются такими партиями как "Союз зеленых и крестьян" и "Единство" потому что в свете грядущих выборов в Сейм, им куда легче со всем соглашаться.
По мнению председателя фракции "Согласие", ни премьер, ни правительство не имеют права вести такую политику, в условиях которой невозможно сказать "стоп" подобным инициативам.
Ранее Урбанович высказался по поводу коррупционного и банковского скандала, заявив, что Ликвидация ABLV Bank станет большим ударом по банковской системе и экономике Латвии, жителям которой скоро, возможно, придется хранить деньги не на счетах, а в трехлитровых банках.
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