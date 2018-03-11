ЕС готов поддержать ввод миротворцев в Донбасс

Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Как отметила дипломат в интервью агентству УНИАН, решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским союзом как таковым.
«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы всё это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только «за», — заявила Могерини.
Она также подчеркнула, что именно минские договорённости предоставили план урегулирования ситуации в регионе, и призвала продолжать их реализацию.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что власти страны будут добиваться размещения миротворцев в Донбассе на приемлемых для страны условиях.