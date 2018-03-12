Премьер Британии раскрыла название газа в «деле Скрипаля»

По ее словам, данные основаны на результатах клинических исследований, которые якобы подтвердили наличие следов этого соединения в организме Скрипаля.

В случае бездействия Москвы Лондон приравняет ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства », — резюмировала премьер.

По данным из зарубежных открытых источников, «Новичок» был разработан в Советском Союзе в 70-х—80-х годах ХХ века в рамках прогаммы «Фолиант». Это бинарное, двухкомпонентное отравляющее вещество четвертого поколения, причем каждый из компонентов является безвредным, но при смешении образуется яд, чье действие по силе на порядок превосходит известные боевые газы. В российских источниках достоверная информация о «Новичке» отсутствует.

Российское руководство считает, что случившееся со Скрипалем — не вопрос повестки дня Москвы. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — прокомментировал эту тему президент Владимир Путин

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.