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В Польше запретили торговать по воскресеньям
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В Польше запретили торговать по воскресеньям 

Российская Газета 11 марта 2018
Фото: depositphotos.com
В Польше с сегодняшнего дня введены ограничения на торговлю по воскресеньям. На такую меру, предусмотренную вступившим в силу законом о торговле по воскресеньям, власти пошли чтобы освободить продавцов от работы в этот день и дать им возможность провести время с семьей. Кроме того, для Польши существенную роль сыграл религиозный фактор — теперь продавцы в воскресенье смогут посетить церковь.
Впрочем, новые правила коснутся не всех. Запрет на торговлю не распространяется на торговцев базовыми продуктами, в том числе аптеки, кондитерские, заправки и магазины цветов, а также торговые точки в зданиях аэропортов и вокзалов.
Для нарушителей предусмотрен немалый штраф, примерно эквивалентный сумме от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Ограничения на торговлю по воскресеньям существуют и в других странах Старого Света, например, во Франции.
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