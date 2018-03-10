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«Россияне обязаны покинуть Крым»
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«Россияне обязаны покинуть Крым» 

Рамблер 2 часа назад
Депутат Верховной рады Украины, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещена в России как экстремистская) Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, должны будут оттуда уехать, сообщает РИА Новости.
Чубаров отметил в эфире Пятого канала, что все россияне, уже переехавшие и намеревающиеся переехать в Крым, нужно знать, что они будут обязаны выехать.
По мнению Чубарова, это единственный вариант развития событий на полуострове.
Заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек считает, что сторонники «Меджлиса крымско-татарского народа» ведут подрывную деятельность на полуострове с подачи Киева.
>> Волкер призвал вводить санкции за поездки в Крым
Рефат Чубаров, наряду с другими первыми лицами организации Мустафой Джемилевым и бизнесменом Ленуром Ислямовым, покинул полуостров после воссоединения Крыма с Россией.
 Ещё 14 источников 
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