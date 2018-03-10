«Россияне обязаны покинуть Крым»

Чубаров отметил в эфире Пятого канала, что все россияне, уже переехавшие и намеревающиеся переехать в Крым, нужно знать, что они будут обязаны выехать.

По мнению Чубарова, это единственный вариант развития событий на полуострове.

Заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек считает, что сторонники «Меджлиса крымско-татарского народа» ведут подрывную деятельность на полуострове с подачи Киева.

Рефат Чубаров, наряду с другими первыми лицами организации Мустафой Джемилевым и бизнесменом Ленуром Ислямовым, покинул полуостров после воссоединения Крыма с Россией.