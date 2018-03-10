Порошенко назвал новую цель Киева

Порошенко назвал следующей задачей для Киева получение Плана действий по членству в НАТО

"Следующая наша амбиция — План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", — сообщил он в Facebook. Киев намерен добиваться получения Плана действий по членству в НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в субботу.

Статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ". По мнению Порошенко, зачисление Украины в ряды "аспирантов" НАТО стало "признанием реального состояния отношений" Киева и Североатлантического альянса.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, этот статус "дает надежду на возможность присоединения к Альянсу, но он не дает четкого ответа, когда это может произойти".