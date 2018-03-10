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Порошенко назвал новую цель Киева
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Порошенко назвал следующей задачей для Киева получение Плана действий по членству в НАТО 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: EPA
Киев намерен добиваться получения Плана действий по членству в НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в субботу.
"Следующая наша амбиция — План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", — сообщил он в Facebook.
Ранее в субботу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина обрела статус "страны-аспиранта" в Североатлантическом альянсе, соответствующая запись содержится на сайте НАТО. В ней указывается, что в настоящее время четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина.
Статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ". По мнению Порошенко, зачисление Украины в ряды "аспирантов" НАТО стало "признанием реального состояния отношений" Киева и Североатлантического альянса.
По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, этот статус "дает надежду на возможность присоединения к Альянсу, но он не дает четкого ответа, когда это может произойти".
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