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Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала
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Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала 

Рамблер 2 часа назад
Украинский десантник Валерий Ананьев в своем Twitter рассказал, как встретил в итальянской Вероне ведущего российского Первого канала Артема Шейнина.
«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал он.
С августа 2016 года Шейнин ведет ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Около 10 лет является также руководителем программы «Познер» на том же канале.
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Шейнин — любитель эксцентричных поступков в эфире, даже не пытающийся создавать иллюзию беспристрастности в качестве модератора дискуссии на своей программе. В ходе дискуссии, посвящённой гибели Арсена Павлова (Моторолы), Шейнин заявил, что убивал на Афганской войне. Он также запомнился тем, что как-то принёс в студию программы для гостя из Украины блогера Сергея Запорожского ведро с надписью «Г**но» и коричневым содержимым. В итоге выяснилось, что это был шоколад. Во время эфира с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак умышленно подменял слова из её цитаты. В начале года в одном из интервью заявил, что телеведущий ток-шоу похож на бойца на фронте.
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