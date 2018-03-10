Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала

Украинский десантник Валерий Ананьев в своем Twitter рассказал, как встретил в итальянской Вероне ведущего российского Первого канала Артема Шейнина.

«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал он.

Я щойно ледь не вбив цю істоту в центрі Верони.

Впевнений, він мене запам'ятає. І сподівась, що доля нас ще зведе в безлюдному місці.



артем шейнін. Ведучий першого каналу. pic.twitter.com/CZOMdAh8Ko— Валера Ананьев (@Valera_Ananjev) 9 марта 2018 г.

С августа 2016 года Шейнин ведет ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Около 10 лет является также руководителем программы «Познер» на том же канале.

Шейнин — любитель эксцентричных поступков в эфире, даже не пытающийся создавать иллюзию беспристрастности в качестве модератора дискуссии на своей программе. В ходе дискуссии, посвящённой гибели Арсена Павлова (Моторолы), Шейнин заявил, что убивал на Афганской войне. Он также запомнился тем, что как-то принёс в студию программы для гостя из Украины блогера Сергея Запорожского ведро с надписью «Г**но» и коричневым содержимым. В итоге выяснилось, что это был шоколад. Во время эфира с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак умышленно подменял слова из её цитаты. В начале года в одном из интервью заявил, что телеведущий ток-шоу похож на бойца на фронте.