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Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
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Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Североатлантический альянс признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. На сайте организации появилось пояснение о статусе «страны-аспиранта» (Aspirant country), под который отныне подпадает Украины, сообщает официальный сайт Альянса.
«Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к углубленному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанными с этим реформами», — говорится в пояснении.
В тексте упоминается, что на данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, а также Украина. Также на этой странице содержится пояснение о статусе «страны-аспиранта»
Ранее в НАТО отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО, сообщает издание «Украинская правда».
До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина «с 2010 года не имеет формальных стремлений к членству». После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться, отмечает издание.
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Однако поздно вечером в пятницу официальный сайт альянса обновил страницу «Расширение НАТО», добавив Украины в список «стран-аспирантов».
«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», — написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
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