Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО

Североатлантический альянс признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. На сайте организации появилось пояснение о статусе «страны-аспиранта» (Aspirant country), под который отныне подпадает Украины, сообщает официальный сайт Альянса

«Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к углубленному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанными с этим реформами», — говорится в пояснении.

В тексте упоминается, что на данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, а также Украина. Также на этой странице содержится пояснение о статусе «страны-аспиранта»

Ранее в НАТО отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО, сообщает издание «Украинская правда»

До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина «с 2010 года не имеет формальных стремлений к членству». После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться, отмечает издание.

Однако поздно вечером в пятницу официальный сайт альянса обновил страницу «Расширение НАТО», добавив Украины в список «стран-аспирантов».