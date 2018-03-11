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Трамп анонсировал заключение «величайшей сделки для мира»
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Трамп анонсировал заключение «величайшей сделки для мира» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: EPA
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил заключения «величайшей сделки для мира» по итогам предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Мы можем сесть [за стол переговоров] и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи», — приводит ТАСС слова американского лидера во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании.
Трамп отметил, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное», — приводит пресс-служба Белого дома ответ Трампа на вопрос о прогнозе итогов переговоров с КНДР.
Трамп напомнил, что ожидает остановки испытаний на время переговоров, в то же время, Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации. «Так что все будет здорово», — резюмировал президент США.
Ранее глава Белого дома заявил, что Северная Корея пообещала не проводит ракетные испытания в период двусторонних консультаций Пхеньяна и Вашингтона.
Напомним, в пятницу в Южной Корее сообщили, что Трамп согласился на личную встречу с северокорейским лидером после получения письма от Ким Чен Ына.
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