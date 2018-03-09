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Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля
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Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери. Об этом в пятницу, 9 марта, пишет британская The Telegraph.
>> Стало известно, чем был отравлен Скрипаль
Следователи пришли к такому выводу после того как в больницу с тяжелым отравлением попал сержант местной полиции Ник Бейли, посетивший дом Скрипаля спустя несколько часов после того, как стали известны личности найденных в городском парке пострадавших в бессознательном состоянии. При этом медик, который оказывал им помощь на месте, остался здоров.
Издание также сообщает, что для обеззараживания потенциально опасных объектов были направлены 180 военных специалистов. В свою очередь, телеканал Sky News обнаружил, что люди в костюмах химзащиты даже очистили могилы жены и сына Скрипаля от цветов, предполагая наличие в них опасных веществ.
До сих пор непонятно, чем именно и каким образом был отравлен Скрипаль.
Об отравлении Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом стало известно 5 марта. Обоих пострадавших немедленно госпитализировали; уже в английской больнице они впали в кому. Вместе с ними от вещества пострадали еще 19 человек.
Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 агентов российских спецслужб. Среди вернувшихся в Москву значилась Анна Чапман. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.
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