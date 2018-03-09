Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля

Следователи пришли к такому выводу после того как в больницу с тяжелым отравлением попал сержант местной полиции Ник Бейли , посетивший дом Скрипаля спустя несколько часов после того, как стали известны личности найденных в городском парке пострадавших в бессознательном состоянии. При этом медик, который оказывал им помощь на месте, остался здоров.

Издание также сообщает, что для обеззараживания потенциально опасных объектов были направлены 180 военных специалистов. В свою очередь, телеканал Sky News обнаружил, что люди в костюмах химзащиты даже очистили могилы жены и сына Скрипаля от цветов, предполагая наличие в них опасных веществ.

До сих пор непонятно, чем именно и каким образом был отравлен Скрипаль.

Об отравлении Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом стало известно 5 марта. Обоих пострадавших немедленно госпитализировали; уже в английской больнице они впали в кому. Вместе с ними от вещества пострадали еще 19 человек.