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ЕС приветствует возможность встречи США и КНДР
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ЕС приветствует возможность встречи лидеров США и КНДР 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Reuters
Евросоюз приветствует заявление президента Дональда Трампа о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Мы верим, что принятие президентом Трампом этого решения также станет положительным развитием", — сказала она.
Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".
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