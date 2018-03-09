В Европе возродили антироссийский альянс

Contra Magazin: в Восточной Европе вернули к жизни антироссийский альянс

Не без участия США Украина, Молдавия и Грузия «вернули к жизни» так называемый блок ГУАМ, провозгласив при этом Россию своим главным врагом, пишет Contra Magazin. Как отмечает автор статьи Марко Майер , олигархические правительства трёх стран «охотно продали души» ради финансовой и иной поддержки Запада.

При поддержке Соединённых Штатов Украина, Молдавия и Грузия «вернули к жизни альянс ГУАМ».

«Главный же его враг — Россия», — пишет Contra Magazin.

Изначально в так называемый блок ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ) входили такие страны, как Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, поясняет автор статьи Марко Майер.

«Возрождением» альянса, продолжает Майер, можно считать конференцию «Грузия, Молдавия и Украина: Восточное партнёрство и текущие вызовы безопасности», которая состоялась на прошлой неделе в Кишинёве.

Впрочем, как отмечает журналист Contra Magazin, возрождать ГУАМ пришлось без представителей Азербайджана. Баку дал понять, что не желает принимать участие в «откровенно антироссийском» мероприятии.

«Это, однако, едва ли помешало олигархическим правительствам трёх других стран. Они охотно продали свои души, поскольку среди 150 участников были конгрессмены США и представители неоконсервативного аналитического центра AtlanticCouncil, которые не упускают возможности разжечь антироссийские настроения. Чтобы заручиться финансовой и иной поддержкой Запада, необходимо всего лишь громко и энергично выступать против России. Неспроста в 2014 году участники конференции отказались использовать русский в качестве рабочего языка и перешли на английский», — подчёркивает автор статьи.

Для Вашингтона «возрождение ГУАМ» — прекрасная возможность создать в регионе альтернативную НАТО военную структуру, считает Марко Майер. Из-за неразрешённых военных конфликтов Украина, Молдавия и Грузия не могут вступить в Североатлантический альянс. Они, однако, могут организовать свой собственный военный блок, которому НАТО окажет поддержку и который также будет действовать против России.

По мнению автора статьи, превосходно описал происходящее американский историк и исследователь Эрик Зюсс.