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США отказались воевать с Европой
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Вашингтон отказался воевать с Европой и пообещал ей переговоры 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Предстоящее заявление президента США Дональда Трампа, который может в ближайшее время объявить о введении пошлин на сталь и алюминий, не должно приводить к чрезмерной реакции. В любом случае ожидаются обстоятельные переговоры, заявила помощник госсекретаря по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх, передают РИА Новости.
«Возможно, к концу этой недели будет сделано объявление, возможно, уже сегодня. И даже после этого объявления лучшее, что мы можем сделать, это не реагировать чрезмерно и вести переговоры», — сказала Сингх на Брюссельском форуме.
По словам помощника госсекретаря, само по себе ведение пошлин вовсе «не является сигналом к началу торговой войны». Президент США анонсировал введение пошлин на импорт в Соединенные Штаты стали (в размере 25 процентов) и алюминия (10 процентов) 1 марта. 7 марта еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕС может установить свои ограничения на американские товары в течение двух месяцев.
>> Могерини пообещала, что ЕС ответит на введение пошлин США
Компания Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel’s, уже раскритиковала инициативу Трампа. В компании опасаются потери значительной части европейского рынка.
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