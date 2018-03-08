Ещё
Турция направила ноту Швеции из-за ареста курдов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция направила ноту Швеции по вопросу ареста экс-лидера сирийских курдов 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция направила Швеции дипломатическую ноту с требованием об аресте экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима, передает телеканал CNN Turk.
Как сообщает телеканал, по словам Чавушоглу, Салих Муслим находится в Стокгольме.
Анкара обвиняет Муслима в причастности к ряду крупных терактов в Турции и требует его выдачи. Ранее пражский городской суд вопреки доводам горпрокуратуры принял решение отпустить задержанного в Праге Муслима с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС. В понедельник Турция потребовала временного ареста и экстрадиции Муслима из Германии, где он сейчас находится.
Освобождение Муслима пражским судом вызвало негодование Анкары. Вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чехия подобными действиями поддерживает террористические организации, МИД Турции направил ноту протеста чешским коллегам, посол Турции в Праге пригрозил ухудшением двусторонних отношений. В ответ дипведомство Чехии в специальном заявлении отвергло все обвинения Анкары в поддержке терроризма и сослалось на независимость своих судебных органов.
РИА Новости: последние новости
У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Глава ДНР прибыл в Крым В Киеве назвали "необходимое число" миротворцев в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России182
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям165
Атомные подлодки РФ дошли до США125
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео338
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле301
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение