«Без газа, без Крыма, без виз — и как вам Европа?

В России прокомментировали заявление главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева , который обвинил украинцев в "гигантском потреблении" газа.

Коболев накануне объявил, что в проблемах украинской энергетики виноваты политики-популисты, привыкшие к "сильной поддержке" из России, в том числе в области энергоресурсов. Кроме того, глава "Нафтогаза" заявил, что ответственность за газовые проблемы Украины несут простые украинские граждане, годами осуществлявшие "гигантское потребление супердешевого газа" со скидками якобы в 95% от рыночной стоимости голубого топлива.

В России слова главы "Нафтогаза" восприняли как очередную попытку руководства Украины переложить ответственность за проблемы страны на "плохую" Москву. Пользователи социальных сетей из РФ сравнивают заявление Коболева со знаменитым высказыванием министра соцполитики Украины Андрея Ревы, обвинившего украинцев в чрезмерном потреблении еды, с чем якобы заключается причина высоких трат жителей этой страны на питание. Отопление и горячая вода с подобной точки зрения также воспринимаются как "роскошь", отмечают россияне.

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В России прокомментировали слова главы "Нафтогаза" о проблемах Украины facebook.com / Нафтогаз України — Naftogaz… Источник: https://rueconomics.ru/311259-bez-gaza-bez-kryma-bez-viz-i-kak-vam-evropa-v-rf-otvetili-glave-naftogaza-obvinivshemu-ukraincev-v-gigantskom-potreblenii-gaza#from_copy

В Сети отмечают, что Украине после Майдана приходится жить "без Крыма, без газа, но без виз", причем ради последнего пункта с сомнительной выгодой Киев пожертвовал значительной частью территории страны и благополучием собственного населения. Теперь "европейской" Украине, целенаправленно ухудшившей отношения с РФ, придется учиться жить с "европейскими" же ценами на газ, которые являются причиной того, что даже в развитых странах Западной Европы люди вынуждены экономить на отоплении и горячей воде из-за высоких тарифов.

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Напомним, на прошлой неделе конфликт "Газпрома" и "Нафтогаза" перешел на новый уровень после решения Стокгольмского арбитража взыскать с российской компании 2,56 млрд долларов в пользу Украины с формулировкой "по причине экономических проблем" страны. "Газпром" в ответ отказался поставлять Украине газ и объявил о начале разрыва всех контрактов с "Нафтогазом" из-за нецелесообразности сотрудничества в таких условиях. Накануне власти Украины заявили о начале описи имущества "Газпрома" в стране с целью его дальнейшего ареста, а заокеанские кураторы Киева поблагодарили украинцев за экономию газа.