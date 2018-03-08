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Глава МИД Франции подверг критике внешнюю политику России
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Глава МИД Франции подверг критике внешнюю политику России 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: Жан-Ив Ле Дриан globallookpress.com © Wiktor Dabkowski
Франция считает Россию великой державой, однако выражает обеспокоенность внешней политикой российской стороны. Об этом в эфире телеканала CNews заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. «Россия — это великая держава, которую необходимо уважать, которая обладает большой мощью, но одновременно российская внешняя политика беспокоит нас», — цитирует ТАСС министра.
По его словам, беспокойство Франции относительно внешней политики российской стороны касается ситуации в Сирии и на Украине.
«Это касается как Украины, так и того, что они (Россия. — RT), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса, и это относится не только к гуманитарным вопросам дня сегодняшнего, но и политическим вопросам завтрашнего дня, которые позволят Сирии вновь обрести стабильность», — добавил он.
При этом дипломат подчеркнул, что Франции и России в данный момент удалось наладить хороший контакт на уровне высшего политического руководства.
Ранее экс-лидер Франции Франсуа Олланд заявил RT, что на России лежит особая роль в сирийском урегулировании, в связи с чем призвал оказывать на российскую сторону давление.
С 27 февраля по поручению российского президента Владимира Путина в Восточной Гуте в Сирии введена ежедневная гуманитарная пауза.
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