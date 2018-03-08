Глава МИД Франции подверг критике внешнюю политику России

«Это касается как Украины, так и того, что они (Россия. — RT), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса, и это относится не только к гуманитарным вопросам дня сегодняшнего, но и политическим вопросам завтрашнего дня, которые позволят Сирии вновь обрести стабильность», — добавил он. По его словам, беспокойство Франции относительно внешней политики российской стороны касается ситуации в Сирии и на Украине

При этом дипломат подчеркнул, что Франции и России в данный момент удалось наладить хороший контакт на уровне высшего политического руководства.

Ранее экс-лидер Франции Франсуа Олланд заявил RT, что на России лежит особая роль в сирийском урегулировании, в связи с чем призвал оказывать на российскую сторону давление.