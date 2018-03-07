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Собчак внесли в базу «Миротворца»
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Собчак внесли в базу «Миротворца» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».
На сайте «Миротворца» указано, что Собчак попала в список угроз нацбезопасности Украины из-за «сознательного нарушения государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле 2014 года. По данным сайта, в 2014 году Собчак поддерживала «российскую оккупацию» полуострова.
5 марта Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой въехать в Крым. Ранее она заявляла, что считает Крым украинским с точки зрения международного права.
>> В штабе Собчак рассказали о целях её поездки в Крым
Сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем открытую базу личных данных людей, по мнению администраторов ресурса, представляющих угрозу безопасности Украины.
 Ещё 25 источников 
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