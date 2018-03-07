Собчак внесли в базу «Миротворца»

На сайте «Миротворца» указано, что Собчак попала в список угроз нацбезопасности Украины из-за «сознательного нарушения государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле 2014 года. По данным сайта, в 2014 году Собчак поддерживала «российскую оккупацию» полуострова.

5 марта Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой въехать в Крым. Ранее она заявляла, что считает Крым украинским с точки зрения международного права.

Сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем открытую базу личных данных людей, по мнению администраторов ресурса, представляющих угрозу безопасности Украины.